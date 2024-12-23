إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت العقوبات إيقاف منع بعض جماهير الزمالك من حضور مباراة الاتحاد السكندري.

وجاءت العقوبات بالكامل كالتالي:

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الزمالك × سيراميكا كليوباترا

توقيع غرامة 200 ألف جنيه على الزمالك بسبب سباب جماهيره لحكم المباراة ومنع الجماهير التي حضرت بالدرجة الثالثة من حضور مباراة الاتحاد السكندري بالجولة السابعة.

إيقاف نبيل عماد لاعب الزمالك لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة 5000 جنيه بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة.

وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.

إنبي × الجونة

إيقاف أحمد أمين "قفة" لاعب إنبي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة.

وفاز الجونة على إنبي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول.

الزمالك الدوري المصري سيراميكا نبيل عماد أحمد أمين قفة
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