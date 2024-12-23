مونزا يعلن إقالة نيستا
الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 17:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي مونزا الإيطالي إقالة مدربه أليساندرو نيستا بعد الخسارة أمام يوفنتوس 2-1 في الدوري الإيطالي.
أليساندرو نيستا
النادي :
وأصدر مونزا بيانا رسميا يقدم فيه الشكر لـ نيستا على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنيا له مستقبل أفضل.
ويقبع مونزا في ذيل ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط من 17 مباراة.
عقد نيستا كان مستمر حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد.
وذكرت سكاي سبورت إيطاليا أن سالفاتوري بوكيتي سيعوض رحيل نيستا في تدريب الفريق.
سالفاتوري بوكيتي عمل مساعدًا لـ ماركو زافاروني في الدور الثاني لموسم 2022 - 2023 وساعد فريق هيلاس فيرونا في تجنب الهبوط للدرجة الثانية.
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