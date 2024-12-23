قبل مواجهة ريال مدريد.. فالنسيا يقرر إقالة مدربه

أعلن نادي فالنسيا إقالة مدربه روبن باراخا لسوء النتائج.

باراخا سيترك فالنسيا في المركز قبل الأخير بالدوري الإسباني.

وأفاد نادي فالنسيا في بيان: "تقرر إقالة المدير الفني للفريق الأول روبن باراخا".

وأضاف البيان "يود النادي أن يشكره على شغفه وتفانيه والتزامه الذي أظهره منذ اليوم الأول".

وفشل فالنسيا في تحقيق الفوز بمبارياته الـ5 الأخيرة بالدوري الإسباني، إذ خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

وتولى باراخا تدريب الخفافيش منذ فبراير 2023.

ويستعد فالنسيا لمواجهة ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني يوم 3 يناير المقبل.

المباراة تأجلت بسبب إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا في أكتوبر الماضي.