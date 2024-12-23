قبل مواجهة ريال مدريد.. فالنسيا يقرر إقالة مدربه

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

فالنسيا ضد ريال مدريد

أعلن نادي فالنسيا إقالة مدربه روبن باراخا لسوء النتائج.

باراخا سيترك فالنسيا في المركز قبل الأخير بالدوري الإسباني.

وأفاد نادي فالنسيا في بيان: "تقرر إقالة المدير الفني للفريق الأول روبن باراخا".

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وأضاف البيان "يود النادي أن يشكره على شغفه وتفانيه والتزامه الذي أظهره منذ اليوم الأول".

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وفشل فالنسيا في تحقيق الفوز بمبارياته الـ5 الأخيرة بالدوري الإسباني، إذ خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

وتولى باراخا تدريب الخفافيش منذ فبراير 2023.

ويستعد فالنسيا لمواجهة ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني يوم 3 يناير المقبل.

المباراة تأجلت بسبب إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا في أكتوبر الماضي.

فالنسيا روبن باراخا
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