4 ضربات جزاء.. المقاولون يحقق فوزا مثيرا أمام طنطا 5-3 في دوري المحترفين

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 16:50

كتب : رضا السنباطي

المقاولون العرب ضد طنطا

حقق المقاولون العرب فوزًا مثيرًا على حساب طنطا بنتيجة 5-3 في الجولة الـ14 من مسابقة دوري المحترفين، والتي أقيمت على ملعب طنطا.

ورفع المقاولون رصيده إلى 31 نقطة في صدارة دوري المحترفين، فيما بقى طنطا في المركز 17 برصيد 12 نقطة.

واحتسب نادر قمر الدولة حكم المباراة 4 ضربات جزاء بواقع 3 لصالح المقاولون العرب، فيما احتسب واحدة لصالح طنطا.

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سجل 3 من ضربات الجزاء، فيما تصدى حارس طنطا للضربة الرابعة قبل أن يتابعها لاعب المقاولون في المرمى، لتسفر الضربات الأربعة عن أهداف.

تقدم المقاولون في الدقيقة 24 بعد متابعة لاعب الذئاب محمد رضا لضربة جزاء تصدى لها حارس طنطا.

بعدها بدقيقتين أضاف اللاعب النيجيري تشارلز باسي الهدف الثاني للمقاولون بعد مرور رائع من الدفاع.

ورفع باسي رصيده من الأهداف إلى 6 ليصبح ثاني هدافي دوري المحترفين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قلص كريم أسامة النتيجة بتسجيل الهدف الأول لطنطا من رأسية رائعة في شباك أبو السعود، لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل أقطاي عبد الله هدف التعادل لصالح طنطا في الدقيقة 54 بعدما لعب رأسية تصدى لها أبو السعود قبل أن يتابعها اللاعب بنفسه في الشباك.

ولكن عاد المقاولون للتقدم من جديد في الدقيقة 57 عن طريق محمد ماجد بلح بعدما سدد الكرة بطريقة رائعة.

عادت المباراة لإثارتها بعد حصول طنطا على ركلة جزاء في الدقيقة 66 سددها حازم الشامي في الشباك مسجلا التعادل.

وبينما يحاول طنطا تسجيل التعادل، حصل المقاولون على ضربة جزاء في الدقيقة 90 بعد عرقلة محمد عنتر نجم الذئاب داخل منطقة الجزاء، ليسددها مصطفى جمال في الشباك مسجلا هدفا قاتلاً للمقاولون.

وفي الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حصل المقاولون على ضربة جزاء جديد، ليسددها طارق أبو غنيمة مسجلا الهدف الخامس للمقاولون.

وفي مباريات أخرى بالجولة ذاتها، انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي بين أبو قير للاسمدة وبترول أسيوط، والمنصورة وأسوان، والسكة الحديد مودرن أمام وي 0-0.

فيما انتهت مباراة راية وديروط بالتعادل الإيجابي 1-1.

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