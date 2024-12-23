دوري السيدات - انسحاب بيراميدز أمام مسار

أعلن نادي مسار للسيدات انسحاب سيدات بيراميدز في المباراة التي كانت مقررة بينهما اليوم الإثنين في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري.

وكان مقررًا أن تقام المباراة الساعة 2:30 عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوي.

وتحتل مسار المركز الثاني في دوري السيدات برصيد 30 نقطة، فيما تحتل سيدات بيراميدز المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

وبانسحاب بيراميدز تحتسب المباراة بفوز مسار بثلاثية نظيفة.

ولم يعلن نادي بيراميدز عن سبب انسحاب سيدات الفريق

يذكر أن سيدات مسار حققن ثنائية الدوري وكأس مصر موسم 2023-2024.

كما حصلت سيدات بيراميدز على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.