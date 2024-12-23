تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري المصري

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 16:17

كتب : أحمد غالب

رابطة الأندية المحترفة

قررت رابطة أندية الدوري المصري، تعديل مواعيد ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري.

وكشفت الرابطة عن تعديل مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا ضد المصري، ومودرن سبورت مع الإسماعيلي، وغزل المحلة مع البنك الأهلي.

وقرر تقرر تقديم موعد لقاء سيراميكا كليوباترا مع المصري ساعتين ليقام في الثالثة عصر الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري بدلا من إقامته في الخامسة حسب الموعد القديم.

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من جهة أخرى، تأجل مباراتي مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، وغزل المحلة مع البنك الأهلي إلى اليوم التالي، ليقاما يوم 1 يناير 2025 مع مطلع العام الجديد في الخامسة مساء والثامنة مساء على الترتيب.

وتأتي تلك المباريات المٌعدلة في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري، على أن تبدأ الجولة السادسة مساء غد الثلاثاء، وتنتهي يوم الخميس المقبل.

الإسماعيلي الدوري المصري المصري سيراميكا كليوباترا
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