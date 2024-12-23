منتخب الناشئين يستدعي أصغر لاعب في دوري المحترفين

تلقى نادي أسوان خطابا من اتحاد الكرة لاستدعاء اللاعب فؤاد مصطفى لمنتخب الناشئين مواليد 2009.

وينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين خلال الفترة من 24 حتى 26 ديسمبر في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك فؤاد صاحب الـ 15 عاما في صفوف فريق أسوان في دوري المحترفين، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الجديد في موسمه الثاني.

ويلعب فؤاد مصطفى في مركز صانع الألعاب خلال مواجهة أسوان أمام سبورتنج.

وانتهت المباراة بين أسوان وسبورتنج بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة السادسة لدوري المحترفين.

وقال محمود سمكة إداري فريق أسوان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فؤاد مصطفى لاعب وسط مهاجم الفريق من مواليد 2009 شارك بصفة أساسية خلال لقاء سبورتنج".

وأضاف "جاء ذلك بعد تعديل وضع اللاعب من هاوٍ إلى محترف".

وأوضح "تم توقيع عقود للاعبين من مواليد 2005 و2006 نظرا لإيقاف القيد، بعد التعاقد مع 15 لاعب ثم رحيلهم بعد صدور قرار الإيقاف".