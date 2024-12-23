خبر في الجول - الأهلي يتلقى عرضا برتغاليا لاستعارة كريم الدبيس

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 15:01

كتب : أحمد الخولي

كريم الدبيس - الأهلي ضد استاد أبيدجان

تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي فاماليساو البرتغالي لاستعارة كريم الدبيس.

وعلم FilGoal.com أن فاماليساو البرتغالي طلب استعارة الدبيس لمدة 6 أشهر مع بند أحقية الشراء.

ويدرس الأهلي العرض المقدم من النادي البرتغالي، فيما طلب إدارة النادي من مارسيل كولر المدير الفني للفريق إبداء الرأي الفني في العرض قبل الموافقة عليه.

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وانضم كريم الدبيس إلى الأهلي في صيف 2022 قادما من وادي دجلة.

وشارك كريم الدبيس هذا الموسم في مباراتين كبديل في دوري أبطال إفريقيا أمام استاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري ونجح في صناعة الهدف الخامس لبيرسي تاو.

ولعب الموسم الماضي 6 مباريات في الدوري و3 في دوري الأبطال، ومباراة واحدة في السوبر الإفريقي.

وكان الدبيس أحد عناصر المنتخب الأوليمبي الذي شارك في أولمبياد باريس وحصل على المركز الرابع.

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