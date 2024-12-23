رينار: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام البحرين

تحمّل الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي مسؤولية الخسارة 2ـ3 من منتخب البحرين في كأس الخليج.

انتصر منتخب البحرين على منافسه السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج.

وقال رينار في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "بداية سيئة لنا.. أهنئ البحرين على الانتصار".

وأضاف "كان من المفترض ألا يشارك سالم الدوسري إلا في الجولة الثالثة، لكن برغبةٍ منه أجلسته على الدكة، وليس من السهل أن تفقد سالم وفراس البريكان من البداية".

وأكمل المدرب الفرنسي "قبِلتُ التحدي، وأنا المسؤول عن نتيجة المباراة".

وأوضح "في فترتي الأولى تعادلنا مع اليمن وخسرنا من الكويت، قبل أن نكسب الأرجنتين واليابان".

وسجل أهداف البحرين كل من مهدي عبد الجابر ومهدي الحميدان ومحمد جاسم مهرون.

بينما أحرز مصعب الجوير وصالح الشهري ثنائية السعودية.

وتعتبر هذه المباراة نهائي مبكر، إذ لعب البحرين ضد السعودية في نهائي البطولة في 2019، وانتصر البحرين بهدف دون رد.

وافتتح الجابر النتيجة في الدقيقة 19 من رأسية رائعة بعد عرضية من مهدي الحميدان من ضربة ركنية.

وضاعف الحميدان النتيجة في الدقيقة 38 بعد عرضية أرضية فشل مدافع السعودية في تشتيت الكرة لتتخطاه ووصلت للحميدان وسدد في المرمى.

وقلص الجوير الفارق للسعودية بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وبعد 3 دقائق فقط أحرز مهرون الهدف الثالث للبحرين بطريقة رائعة من تسديدة على الطائر.

وفي الدقيقة 86 أحرز الشهري الهدف الثاني للسعودية من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز حصل منتخب البحرين على 3 نقاط ليتساوى مع العراق، بينما ظل منتخب السعودي واليمني بدون نقاط.