انتهت في دوري المحترفين - طنطا (3)-(5) المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طنطا أمام المقاولون العرب في الجولة الـ14 من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل المقاولون صدارة الدوري برصيد 28 نقطة فيما يحل طنطا في المركز 17 برصيد 12 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز المقاولون 5-3 طنطا

ق 90 + 11.. جووووول طارق أبو غنيمة يسجل الهدف الخامس للمقاولون من ضربة جزاء.

ق 90.. جووووول مصطفى جمال يسجل هدفا قاتلاً للمقاولون من ضربة جزاء.

ق 66.. جوووووول التعادل لطنطا عن طريق حازم الشامي من ركلة جزاء

ق 57.. جوووووول التقدم من جديد للمقاولون عن طريق محمد ماجد بلح بعدما سدد الكرة بطريقة رائعة.

ق 54.. جووووول التعادل لطنطا بعد رأسية رائعة من أقطاي عبد الله تصدى لها أبو السعود قبل أن يتابعها اللاعب بنفسه في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون على طنطا أصحاب الأرض 2-1.

ق 43.. جووووول تقليص الفارق.. كريم أسامة يسجل الهدف الأول لطنطا من رأسية رائعة في شباك أبو السعود.

ق 26.. جووووول الهدف الثاني للمقاولون عن طريق اللاعب النيجيري تشارلز باسي بعد مهارة رائعة ومرور من دفاع طنطا ليصبح ثاني هدافي دوري المحترفين برصيد 6 أهداف.

ق 24.. جووووول الهدف الأول للمقاولون بعد متابعة لاعب الذئاب محمد رضا لضربة جزاء تصدى لها حارس طنطا.

ق 20.. أجرى طنطا تبديلا مبكرًا بسبب إصابة حسام غالي لاعب الفريق، ونزول أحمد عبد الرحمن بدلا منه.

بداية المباراة