سيميوني مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإسباني

فاز دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر في الدوري الإسباني.

ونجح سيميوني في قيادة فريقه للفوز في 3 مباريات خاضها الفريق خلال شهر ديسمبر.

وحقق أتليتكو الفوز أمام إشبيلية 4-3، وأمام خيتافي 1-0، ثم الفوز خارج أرضه أمام برشلونة 2-1.

وارتقى أتليتكو مدريد بعد الفوز أمام برشلونة لصدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة.

وتفوق سيميوني على منافسيه إرنستو فالفيردي مدرب أتليتك بيلباو، ودييجو مارتينيز مدرب لاس بالماس.

ويقود سيميوني فريق أتليتكو منذ ديسمبر 2011.

ونجح المدرب الأرجنتيني خلال تلك الفترة في الفوز بلقبين للدوري الإسباني، وبطولة لكأس إسبانيا، وبطولة للسوبر الإسباني، وبطولتين للدوري الأوروبي، ومثلهما للسوبر الأوروبي.

كما فاز سيميوني بلقب أفضل مدرب في العالم موسم 2015 - 2016.

وفاز هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بجائزة مدرب الشهر مرتين في شهر أغسطس وأكتوبر، فيما حققها إرنستو فالفيردي مع فريق أتليتك بيلباو في شهر سبتمبر.