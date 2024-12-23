مبابي: ضربة الجزاء المهدرة أمام بلباو نقطة تحول.. والآن أشعر براحة في الفريق

قال كيليان مبابي نجم ريال مدريد إنه وصل إلى القاع بعد إهداره ركلة جزاء أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

ركلة جزاء مبابي التي أهدرها في بدايات ديسمبر في سقوط ريال مدريد أمام بلباو، كانت الثانية على التوالي بعد إهداره ركلة جزاء في مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال.

وأوضح مبابي في تصريحات لتليفزيون ريال مدريد: "وصلت إلى القاع بإهدار ركلة جزاء أمام أتليتك بلباو، لقد استفدت كثيرًا من تلك المباراة وأدركت في تلك اللحظة أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".

وسجل مبابي الهدف الافتتاحي لريال مدريد في شباك إشبيلية مساء الأحد في الدوري الإسباني، ليصل إلى 13 هدفا في كافة المسابقات خلال 23 مباراة خاضها مع الملكي منذ انضمامه.

وأضاف نجم الملكي: "أستطيع أن أسجل المزيد، وأعلم أن لدي الكثير لأقدمه، لقد لعبت بشكل أفضل في المباريات القليلة الماضية".

وعن انسجامه مع الفريق قال: "أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض الآن بشكل أفضل، لقد انضممت إلى الفريق وقد غير ذلك الكثير من الأشياء".

وأتم: "لقد انتهت فترة التأقلم كما يقول المدرب، والآن أشعر براحة كبيرة في الفريق وألعب بشكل أفضل مع الآخرين على أرض الملعب".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 3 يناير المقبل.