كيكر: بايرن يستعيد الخماسي المصاب مع عودة الدوري

اوضحت جريدة كيكر أن بايرن ميونيخ سيستعيد العديد من اللاعبين المصابين مع عودة منافسات الدوري الألماني بعد فترة الراحة الشتوية.

وبدأت فترة الراحة الشتوية هذا الأسبوع وتستمر حتى عودة الدوري يوم 10 يناير المقبل.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتعافى مانويل نويروكينجسلي كومان وجواو بالينيا ويوسيب ستانيسيتش وسيرجي جنابري عند استئناف الدوري.

ويعود بايرن لمنافسات الدوري بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ يوم 11 يناير.

ولن يستطيع ساشا بوي وهيروكي إيتو العودة مع استئناف المسابقة الشهر المقبل.

ويحتل بايرن صدارة الدوري الألماني برصيد 36 نقطة.

وذلك بفارق 4 نقاط عن ملاحقه باير ليفركوزن حامل اللقب.

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