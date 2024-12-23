مواعيد مباريات اليوم 23 ديسمبر والقنوات الناقلة.. نهائي دوري المرتبط ومواجهات إيطالية ومصرية

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أدار القمة واتهم بالتبول في الملعب.. من هو بوساكا المرشح لإدارة الحكام؟

خبر في الجول - بوساكا يقترب من رئاسة لجنة الحكام

محمود علاء يوضح لـ في الجول سبب فسخ عقده مع السويحلي

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