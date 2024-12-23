مواعيد مباريات اليوم 23 ديسمبر والقنوات الناقلة.. نهائي دوري المرتبط ومواجهات إيطالية ومصرية

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 10:36

كتب : FilGoal

إنتر أمام أودينيزي في كأس إيطاليا

تستأنف اليوم مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي، وكذلك تقام 5 مباريات في دوري المحترفين المصري.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإيطالي

إنتر × كومو.. الساعة 9:45 عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

فيورنتينا × أودينيزي الساعة 7:30 عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

كرة سلة

ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط.. الأهلي × الاتحاد السكندري.. الساعة 8:30

دوري المحترفين المصري

السكة الحديد مودرن × نادي وي الساعة 2:30

طنطا × المقاولون العرب الساعة 2:30

المنصور × أسوان الساعة 2:30

الدوري الإيطالي إنتر دوري المحترفين المصري مواعيد منباريات اليوم
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