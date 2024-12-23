والد نيمار: رفض عرضا من ريال مدريد يفوق عرض برشلونة بـ 3 أضعاف.. وهذا سبب رحيله

كشف نيمار الأب والد النجم البرازيلي لاعب الهلال عن سبب انضمامه إلى برشلونة، وسبب رحيله عن الفريق.

نيمار النادي : الهلال

وقال نيمار الأب في تصريحاته عبر جوتا جوتا بودكاست: "الانتقال إلى برشلونة كان قرار نيمار. كان لدي عرض بـ3 أضعاف من ريال مدريد لكنه لم يقبل".

وأضاف " قال لي: أريد اللعب مع هؤلاء اللاعبين. حلمه كان اللعب مع برشلونة".

وكشف "الذهاب إلى باريس سان جيرمان أيضا كان قراره هو. الأمر غريب، فلم نكن نعرف فيمَ تفكر الإدارة، كان الأمر يبدو وكأنهم يريدونه أن يشغل مكانا لا يريده".

وأوضح "نيمار لم يكن يريد أن يأخذ مكان ميسي، لم يكن يريد أن يكون النجم الأول في الفريق".

وتابع "كنت أرغب بشدة ببقاء ابني في برشلونة، وفي الأيام الأخيرة فعلنا كل شيء لجعله يبقى، لكنه غادر لأنه لم يكن يريد أن يضع نفسه في مكان النجم الأكبر لبرشلونة".

واختتم "لقد قال: سأذهب إلى باريس حيث سأكون مجرد فرد في الفريق".

نيمار الذي بدأ مسيرته الكروية في سانتوس، انتقل إلى برشلونة في صيف 2013 واستمر معه لـ 4 سنوات.

وفي 2017 انتقل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان بكسر شرطه الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو، كأغلى انتقال في تاريخ كرة القدم.

وبعد 6 سنوات، انتقل نيمار إلى الهلال السعودي في صيف 2023.