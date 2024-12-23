ظروف عائلية.. مدير السويحلي يكشف سبب فسخ عقد محمود علاء

كشف وليد الترهوني المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي عن سبب فسخ تعاقد محمود علاء مدافع الفريق.

وقال الترهوني في تصريحاته لقناة الحياة: "تعلقنا بمحمود علاء رغم قصر المدة فهو لاعب محترم. لقد مر بعدة ظروف منها العائلية ومنها تأخر الدوري وبالتالي لم يكن الوضع ملائما له".

وأضاف "علاء فاجأنا بمسألة فسخ تعاقده. يمكن القول بإنه طلب ولم يطلب فسخ العقد. كان يضطر للعودة إلى مصر عدة مرات ولا نريد الدخول في تفاصيل هذه الظروف، ولكن كان هذا الأفضل للطرفين في النهاية".

وأوضح "كنا متخوفين أن يكون سبب فسخ عقد محمود علاء هو وجود عرض آخر من فريق مصري، ولكن حين اطلعنا على الأمر وجدنا مشاكل عائلية حقيقية فقدرنا رغبة اللاعب ورغبة الإدارة بسبب تغيبه وتكرار تواجده في مصر لفترات طويلة".

وأكمل "الانتقالات ستبدأ في ليبيا يوم 26 يناير ونتفاوض مع لاعبين من الدوري المصري في الوقت الحالي، وسيكون علاء معاونا لنا في صفقات أخرى".

واختتم "عمرو السولية نجم الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلينا ولكن لم تتم الأمور".

وانضم علاء لصفوف السويحلي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم الماضي.

وفي الإطار ذاته قال علاء لـ FilGoal.com: "فسخت عقدي مع السويحلي بسبب تأخر انطلاق الدوري الليبي لعدة أشهر".

وأضاف "أرغب في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر".

وأتم "لدي 3 عروض داخل وخارج مصر وسأحسم قراري خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولم يخض علاء أي مباراة مع السويحلي في الدوري الليبي الذي انطلق مؤخرا.

فغاب عن قائمة الفريق الذي فاز على أبو سليم بنتيجة 3-1.

ويحتل السويحلي المركز الرابع في المجموعة الثالثة من الدوري الليبي برصيد 3 نقاط بعد الفوز.

وتعاقد محمود علاء مع السويحلي كان لمدة موسم واحد قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.