خبر في الجول - بوساكا يقترب من رئاسة لجنة الحكام

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 00:35

كتب : أحمد الخولي

ماسيمو بوساكا - محاضرة الحكام في اتحاد الكرة

يقترب الاتحاد المصري لكرة القدم من إنهاء ملف الخبير الأجنبي في رئاسة لجنة الحكام.

وعلم FilGoal.com أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد يقترب من حسم الاتفاق مع الحكم السويسري السابق ماسيمو بوساكا لتولي قيادة منظومة التحكيم المصرية في الفترة المقبلة.

وكان ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام قد تقدم باستقالته بعد انتخاب مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة بقيادة أبو ريدة في العاشر من ديسمبر.

جاء ذلك بعد شهر واحد في المهمة التي تولاها، إثر قرار المجلس السابق برئاسة جمال علام، بإقالة اللجنة السابقة التي ترأسها محمد فاروق.

وجاءت إقالة لجنة فاروق في أعقاب أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي الشهيرة في الجولة الأولى، حين تم تسريب محادثة بين محمد عادل حكم الساحة وميدو سلامة حكم تقنية الفيديو، أثناء احتساب ركلة جزاء الزمالك الأخيرة.

قبل ذلك كان البرتغالي فيتور بيريرا هو المسؤول عن رئاسة لجنة الحكام المصرية، وقبله الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

بوساكا البالغ من العمر 55 عاما، سبق له إدارة القمة بين الأهلي والزمالك، كما قاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 الذي انتهى بفوز برشلونة على مانشستر يونايتد 2-0.

ماسيمو بوساكا هاني أبو ريدة اتحاد الكرة
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