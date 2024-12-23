المرة الثالثة؟ ماركا: ريال مدريد قد يواجه فالنسيا بدون جمهور

تدرس رابطة مشجعي نادي فالنسيا عدم حضور مباراة فريقها ضد ريال مدريد المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه فالنسيا منافسه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما يوم 3 يناير المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وستعقد المباراة على ميستايا معقل الخفافيش.

وحسب صحيفة ماركا، فإن جماهير فالنسيا تدرس عدم حضور المباراة بسبب الاعتراض على إدارة بيتر ليم مالك النادي.

وتكرر الموقف مرتين من قبل، في موسم 2021-2022، وفي مايو الماضي ضد جيرونا.

وفي حال قررت الرابطة عدم الحضور فستكون هذه هي المرة الثالثة، لكن يبدو أن الأمر لم ينتج عنه أي شيء بسبب استمرار رجل الأعمال السنغافوري في ملكية النادي.

وكانت المباراة قد تأجلت بسبب إعصار ضرب المدينة ومنع من إقامة اللقاء.

وأصبحت المنافسة الآن على صدارة الدوري الإسباني محتدمة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بعد خسارة برشلونة وتأخره عن الثنائي في الجولة ذاتها ضد الروخيبلانكوس.

ووصل ريال مدريد للنقطة 40 بهذا الفوز في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، وتتبقى مباراة لكل منهما مؤجلة.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 22 في المركز الـ12.