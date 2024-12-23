انتهت سلسلة التعادلات في الدوري.. يوفنتوس يفوز على مونزا

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 00:11

كتب : محمد رؤوف

ويستون ماكيني - تيون كوبماينرز - يوفنتوس

أنهى يوفنتوس سلسلة تعادلاته في الدوري بالفوز على منافسه مونزا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ويستون ماكيني ونيكولاس جونزاليس ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز صامويلي بيرينديلي هدف مونزا الوحيد.

وكسر يوفنتوس سلسلة تعادلاته في بطولة الدوري بعدما حقق هذه النتيجة 4 مباريات متتالية ضد ميلان وليتشي وبولونيا وفينيتسيا.

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ويعد يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوري بـ10 تعادلات، لكن في المقابل لم يعرف طعم الهزيمة مطلقا.

وافتتح ماكيني النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 14 بعد عرضية من ركلة ركنية لعبها تيون كوبماينرز.

وتعادل بيرينديلي لمونزا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة أندريا كاربوني في الدقيقة 22.

ومنح جونزاليس الفوز للسيدة العجوز بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة 39 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 31 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد مونزا عند النقطة العاشرة كمتذيل للدوري.

يوفنتوس الدوري الإيطالي مونزا ماكيني
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