محمود علاء يوضح لـ في الجول سبب فسخ عقده مع السويحلي

أوضح محمود علاء لاعب السويحلي الليبي السابق سبب فسخ عقده مع ناديه.

محمود علاء النادي : لاعب حر السويحلي

وانضم علاء لصفوف السويحلي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم الماضي.

وقال علاء لـ FilGoal.com: "فسخت عقدي مع السويحلي بسبب تأخر انطلاق الدوري الليبي لعدة أشهر".

وأضاف "أرغب في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر".

وأتم "لدي 3 عروض داخل وخارج مصر وسأحسم قراري خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولم يخض علاء أي مباراة مع السويحلي في الدوري الليبي الذي انطلق مؤخرا.

فغاب عن قائمة الفريق الذي فاز على أبو سليم بنتيجة 3-1.

ويحتل السويحلي المركز الرابع في المجموعة الثالثة من الدوري الليبي برصيد 3 نقاط بعد الفوز.

وتعاقد محمود علاء مع السويحلي كان لمدة موسم واحد قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.