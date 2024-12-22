فالفيردي: مقطع فيديو لأهدافي سيصل إلى 30 ثانية.. وتدربنا على التسديد كثيرا

مزح فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بعد هدفه الصاروخي في إشبيلية أن مقطع أهدافه يمكن أن يصل إلى حاجز الـ30 ثانية.

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على منافسه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال فالفيردي لقناة ناديه: "أعتقد أنني أستطيع تسجيل 10 أهداف، الآن أضع الضغط على نفسي وسأسدد بشكل متكرر الفترة المقبلة".

وأكمل "أظن أن مباراة إشبيلية هي الأفضل لنا في الموسم حتى الآن، لعبنا بشكل أفضل وضغطنا كثيرا وسجلنا الكثير من الأهداف".

وواصل "الآن يمكن أن يصل مقطع فيديو لأهدافي إلى 30 ثانية ويشاهده نجلي، عملت كثيرا على هذا الأداء، سعيد لأن الأمور سارت بشكل جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "تدربنا كثيرا على التسديد من بعد بعضها كانت جيد والآخر لا".

وأصبحت المنافسة الآن على صدارة الدوري الإسباني محتدمة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بعد خسارة برشلونة وتأخره عن الثنائي في الجولة ذاتها ضد الروخيبلانكوس.

ووصل ريال مدريد للنقطة 40 بهذا الفوز في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، وتتبقى مباراة لكل منهما مؤجلة.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 22 في المركز الـ12.