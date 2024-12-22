أنشيلوتي: وصلنا للقاع بعد الهزيمة من ميلان.. ولم أكن قريبا من الإقالة

أقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن فريقه وصل للقاع بعد الهزيمة من ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على منافسه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "انتقدنا أنفسنا في الفترة الماضية، أهم ما كنا نفتقده هو السلوك والركض أكثر، فعلنا ما كنا نفعله دائما، الهزيمة من ميلان كانت صعبة وغيرت الكثير من الأمور".

وأضاف "وصلنا إلى القاع بعد الهزيمة من ميلان، ولذلك أصلحنا من أنفسنا داخل غرفة تغيير الملابس وتحدثنا معا بوضوح".

وأكمل "لم أكن قريبا من الإقالة بعد مباراة أوساسونا، لم يسبق لي مواجهة هذه المشكلة، النادي دعمني كثيرا وهذا ما يحتاجه المدرب في الأوقات الصعبة".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد المزيد من الالتزام على المستوى الدفاعي، نقطة ضعفنا هي عدم وجود لاعبين مثل ميليتاو وألابا وكارباخال وميندي".

وأصبحت المنافسة الآن على صدارة الدوري الإسباني محتدمة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بعد خسارة برشلونة وتأخره عن الثنائي في الجولة ذاتها ضد الروخيبلانكوس.

ووصل ريال مدريد للنقطة 40 بهذا الفوز في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، وتتبقى مباراة لكل منهما مؤجلة.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 22 في المركز الـ12.