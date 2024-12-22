خبر في الجول - محمود علاء يفسخ تعاقده مع السويحلي الليبي

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 22:24

كتب : عمرو نبيل

محمود علاء - السويحلي

فسخ محمود علاء تعاقده مع السويحلي الليبي بعد مرور جولتين فقط على انطلاق الموسم.

محمود علاء

النادي : لاعب حر

السويحلي

وانضم علاء لصفوف السويحلي عقب نهاية تعاقده مع الزمالك في بداية الموسم الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علاء فسخ تعاقده مع السويحلي نظرا لوجود اختلاف في وجهات النظر مع مدربه فتحي جبال.

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ولم يخض علاء أي مباراة مع السويحلي في الدوري الليبي الذي انطلق مؤخرا.

فغاب في المباراة عن قائمة الفريق الذي فاز على أبو سليم بنتيجة 3-1.

ويحتل السويحلي المركز الرابع في المجموعة الثالثة من الدوري الليبي برصيد 3 نقاط بعد الفوز.

وتعاقد محمود علاء مع السويحلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.

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