الـ11 تواليا.. أتالانتا يقلب الطاولة على إمبولي ويفوز في الوقت القاتل

قلب أتالانتا النتيجة على منافسه إمبولي وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل شارليس دي كيتيلاري (2) وأديمولا لوكمان أهداف أتالانتا.

بينما أحرز لورينزو كولومبو وسيباستيانو إسبوزيتو لإمبولي.

واحتفل أتالانتا بلوكمان بعد حصوله على جائزة أفصل لاعب في إفريقيا قبل المباراة.

وحصل دي كيتيلاري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويواصل أتالانتا سلسلة انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري الإيطالي إذ وصل للفوز رقم 11 له.

وافتتح كولومبو النتيجة لصالح إمبولي في الدقيقة 13 من صناعة ليام هندرسون.

وتعادل المتألق دي كيتيلاري في الدقيقة 34 من صناعة دافيدي زاباكوستا.

وتقدم اللاعب الأفضل في إفريقيا لوكمان لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع للشوط الأول من صناعة نيكولو زانيولو.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لألبيرتو جيراسي لاعب إمبولي في الدقيقة 56 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

لكن بعدها بدقيقة حصل إمبولي على ركلة جزاء أخرى سجلها إسبوزيتو بنجاح.

وقتل دي كيتيلاري أحلام إمبولي في الحصول على نقطة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 86 بعد صناعة من ماريو باساليتش.

وبهذا الفوز وصل أتالانتا للنقطة 40 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويبتعد عن نابولي الوصيف بفارق نقطتين.

بينما تجمد رصيد إمبولي عند النقطة 19 في المركز الـ11.

video:1