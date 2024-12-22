بمشاركة النني القائد.. الجزيرة يخسر في كأس الرابطة أمام العين

خسر الجزيرة في كأس رابطة أندية الدوري الإماراتي أمام نظيره العين في ذهاب ربع نهائي البطولة.

محمد النني النادي : الجزيرة الجزيرة

وفاز العين على الجزيرة بهدف دون رد سجله المهاجم المغربي سفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 10 سددها وارتدت له من الحارس ليضعها في الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمد النني مع الجزيرة في اللقاء بالكامل.

ولعب النني المباراة في مركز قلب الدفاع بدلا من وسط الملعب.

وحمل النني شارة قيادة فريق الجزيرة خلال المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 30 ديسمبر الجاري على ملعب محمد بن زايد الخاص بفريق الجزيرة.

وكان النني عاد من الإصابة في المباراة السابقة للجزيرة أمام العين في الدوري، والتي انتهت أيضا بفوز العين ولكن بنتيجة 3-1.