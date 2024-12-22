منافس بيراميدز - الركنيات تقود الإفريقي للتعادل مع الترجي في الدوري التونسي

تعادل الترجي والإفريقي في دربي العاصمة بنتيجة 2-2 في لقاء أقيم على ملعب رادس لحساب الجولة 12 من الدوري التونسي.

وتقدم علي يوسف برأسية في الدقيقة 8 من عمر اللقاء للإفريقي من ركنية.

وأدرك يان ساس التعادل للترجي بعدما انفرد في الدقيقة 39 بعد عودته من الإصابة.

وفي الدقيقة 44 تقدم الترجي عن طريق أمين توجاي برأسية لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 80 وبرأسية أخرى أدرك الإفريقي التعادل عن طريق ياسين بوعبيد بنفس طريقة الهدف الأول.

وارتفع رصيد الإفريقي لـ 25 نقطة في المركز الثاني بينما ظل الترجي خامسا برصيد 20 نقطة.

ويتصدر الاتحاد المنستيري الترتيب برصيد 26 نقطة.

وسيحل الترجي ضيفا على بيراميدز يوم 3 يناير المقبل لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد انتصر على بيراميدز في رادس بنتيجة 2-0 وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويليه بيراميدز برصيد 4 نقاط.