مؤتمر كولر: الاحترام يجب أن يكون متبادلا.. والجماهير يحق لها الغضب ولكن

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 21:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - باتشوكا - مارسيل كولر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اعتقاده أن غياب مساندة الجماهير في البداية أثرت على الفريق في مواجهة شباب بلوزداد.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، والسبب في ذلك أن الجماهير لم تساند اللاعبين بقوة في البداية. هذه خسارة في حد ذاتها. ففي كرة القدم من الوارد أن نتعثر في النتيجة".

وأضاف "لم نلعب جيدا في الشوط الأول وتأخرنا ولكن نجحنا في التعادل، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة اللعب بشكل إيجابي، ونجحنا في تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني".

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وتابع "لدينا مباريات صعبة ونحتاج للتركيز في الفترة المقبلة".

وعن تسبب تأثر محمد الشناوي بهتاف الجماهير ضده في الهدف الذي تلقاه قال: "لا يمكنني الحكم على كيفية استقبال هذا الهدف. سأشاهد المباراة مرة أخرى لتحديد المتسبب به ثم أخبركم".

وأكمل "جماهيرنا عظيمة ونعرف أنها يحق لها الغضب في بعض الأوقات، ولكن توقعنا منهم المساندة اليوم نظرا لصعوبة المباراة".

وتابع "لا يوجد لاعب يلعب بشكل سيئ. أرى أنه لا يوجد فريق يفوز طوال الوقت. نريد الفوز في كل مباراة ولكن أحيانا تحدث الإخفاقات".

وعن عدم احتفال اللاعبين مع الجمهور "فخور بالجماهير ونحتاج لوجودها، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل من جميع الأطراف، فكيف تسب لاعبا قبل اللقاء؟ عذرا ولكن عندما أسب أحدكم ثم أصالحه تصبح الأمور صعبة بعد ذلك".

وأكمل "أعتبر خالد عبد الفتاح لاعب مهم جدا في الفريق يلعب في عدة مراكز".

واختتم "لا يوجد لاعب يلعب ٩٠ دقيقة بدون أخطاء، لو عاقبت كل لاعب بعد الخطأ فبعد فترة لن أجد أي لاعب معي".

وحول الأهلي تأخره بهدف لفوز بسداسية، ليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات ويرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتألق وسام أبو علي خلال المباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

بينما سجل باقي أهداف الأحمر كل من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور.

دوري أبطال إفريقيا مؤتمر كولر
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