صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول سعادته بالفوز على توتنام هوتسبر بستة أهداف مقابل ثلاثة في قمة منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "كنا جيدين من حيث الهجوم، ولكن على مستوى الحفاظ على نظافة الشباك لم نكن جيدين. تلقينا 3 أهداف وهعذا يصعب تقبله بالنسبة لنادٍ كبير مثل ليفربول".

وأضاف "كنا نعرف أنهم سيلعبون بهذه الطريقة وكنا بحاجة لليقظة الذهنية في مواجهتهم".

وأوضح "توتنام لديه طريقة معروفة وثابتة للعب، ورأينا أن مانشستر سيتي عانى الأمرين حين أتى ولعب ضده على هذا الملعب".

وتابع "لم أفكر في الأمر ولكني سعيد بهذه الإحصائيات. تسعدني كلاعب وتجعلني فخورا".

واختتم "هذا إنجاز كبير في نادٍ كبير مثل ليفربول ولكن الأهم لي هو تحقيق الفوز".