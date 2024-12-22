ماريسكا: سعيد بالتعادل ضد إيفرتون أكثر من الفوز على برينتفورد

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي عن سعادته بالتعادل ضد منافسه إيفرتون أكثر من الفوز على برينتفورد في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل ضد منافسه إيفرتون بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي عبر بي بي سي: "أنا سعيد للغاية بالأداء الرائع الذي قدمناه، في بعض الأحيان عليك أن تلعب بطريقة مختلفة ونتعلم ذلك".

وأضاف "إيفرتون أحد أفضل الفرق في أوروبا من حيث الحفاظ على شباكهم دون استقبال أي أهداف".

وأكمل "قلت للاعبين إنني سعيد أكثر من مباراة برينتفورد الماضية التي انتصرنا فيها".

وأنهى حديثه قائلا: "حاولنا أن نعطي كل شيء، لكن بالتأكيد يمكنك القيام دائما بشيء أفضل، ولكننا سعداء جدا لأن هذا الملعب صعب بالنسبة لأي خصم لإيفرتون".

وظل تشيلسي في سلسلة انتصارات وصلت لـ8 مباريات متتالية في جميع البطولات.

وبهذا التعادل وصل إيفرتون للنقطة 35 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 16 في المركز 15.