وسام أبو علي: لم نكن نفكر في كأس إنتركونتيننتال.. وعزمنا على تحقيق الفوز بأي طريقة

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

أبدى وسام أبو علي مهاجم الأهلي سعادته بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو علي في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "لا نفكر فيما حدث في كأس إنتركونتيننتال حيث تدربنا واستجمعنا أنفسنا وعزمنا على تحقيق الفوز بأي طريقة".

وأضاف "الشوط الأول لم يكن سهلا ولكن تعادلنا قبل نهاية الشوط كان في وقت مناسب".

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وتابع "في الشوط الثاني كنا وحوش ونلعب معا والله أكرمنا على تعبنا والعديد من اللاعبين سجلوا".

وواصل "المدرب هو من يضع التشكيل وأنا أبذل جهدي، وحين لم أكن متواجدا كهربا سجل هدفين وساعدنا على الفوز".

قاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي فريقه الأحمر لسحق شباب بلوزداد الجزائري بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحول الأهلي تأخره بهدف لفوز بسداسية، ليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات ويرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتألق وسام أبو علي خلال المباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

بينما سجل باقي أهداف الأحمر كل من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور.

الأهلي وسام أبو علي
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