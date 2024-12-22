كأس الخليج – أيمن حسين يقود العراق للفوز على اليمن

فاز منتخب العراق على منافسه اليمن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج.

وتقام البطولة في الكويت.

وسجل أيمن حسين مهاجم الخور هدف أسود الرافدين الوحيد في الدقيقة 64 من رأسية رائعة بعد عرضية أمجد عطوان.

ويقود الإسباني خيسوس كاساس تدريب منتخب العراق منذ 2022.

بينما يتولى الجزائري نور الدين ولد علي مسؤولية تدريب منتخب اليمن.

ويعتبر العراق حامل لقب البطولة، إذ فاز في النهائي على منافسه عمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي.

وأقيمت النسخة الماضية في العراق.

ويتواجد العراق واليمن في المجموعة الثانية برفقة اليمن والبحرين.

وبذلك حصل منتخب العراق على النقاط الـ3 الأولى، بينما يظل منتخب البحرين دون نقاط.

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