كأس الخليج – أيمن حسين يقود العراق للفوز على اليمن

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق

فاز منتخب العراق على منافسه اليمن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج.

وتقام البطولة في الكويت.

وسجل أيمن حسين مهاجم الخور هدف أسود الرافدين الوحيد في الدقيقة 64 من رأسية رائعة بعد عرضية أمجد عطوان.

أخبار متعلقة:
كأس الخليج - رينار يستدعي الصحفي بدلا من البريكان كأس الخليج – لا فوز حتى الآن.. قطر تتعادل مع الإمارات كأس الخليج – التعادل يحسم الافتتاح بين الكويت وعمان كأس الخليج - مدرب البحرين: مواجهة السعودية دائما صعبة.. وهذا الفارق بين رينار ومانشيني

ويقود الإسباني خيسوس كاساس تدريب منتخب العراق منذ 2022.

بينما يتولى الجزائري نور الدين ولد علي مسؤولية تدريب منتخب اليمن.

ويعتبر العراق حامل لقب البطولة، إذ فاز في النهائي على منافسه عمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي.

وأقيمت النسخة الماضية في العراق.

ويتواجد العراق واليمن في المجموعة الثانية برفقة اليمن والبحرين.

وبذلك حصل منتخب العراق على النقاط الـ3 الأولى، بينما يظل منتخب البحرين دون نقاط.

العراق كأس الخليج اليمن أيمن حسين
نرشح لكم
كأس الخليج – لا فوز حتى الآن.. قطر تتعادل مع الإمارات كأس الخليج – التعادل يحسم الافتتاح بين الكويت وعمان انتهت كأس الخليج - الكويت (1)-(1) عمان غاب الرجال وحضر 40 ألف سيدة.. حدث تاريخي في كلاسيكو إيران أمام أعين كارتيرون وجاريدو النني يتعافى من الإصابة قبل مواجهة العين تقارير: الحكم بالسجن على مدرب الصين السابق 20 عاما رغم عودة الوصل.. شباب الأهلي يحصد لقب السوبر الإماراتي للمرة السابعة تعرض لإصابة قوية.. الدحيل يقصي الوكرة من كأس قطر بمشاركة حمدي فتحي
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: الاحترام يجب أن يكون متبادلا.. والجماهير يحق لها الغضب ولكن 7 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يوضح التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
العاشر.. وسام أبو علي يبصم على هاتريك لـ الأهلي قاريا 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام 22 دقيقة | المحترفون
ماريسكا: سعيد بالتعادل ضد إيفرتون أكثر من الفوز على برينتفورد 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد تدمير توتنام.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 83 مساهمة تهديفية 54 دقيقة | المحترفون
مدرب بلوزداد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لي.. ودفاع فريقي فعل ما لم يفعله هجوم الخصم 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
وسام أبو علي: لم نكن نفكر في كأس إنتركونتيننتال.. وعزمنا على تحقيق الفوز بأي طريقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام 4 الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية