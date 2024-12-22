موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري والقنوات الناقلة

يحل الأهلي ضيفا على المصري في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسحق الأهلي ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

وتراجع أورلاندو بايرتس إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

وعلى المستوى المحلي يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، من 4 مباريات فقط وله مباراة مؤجلة.

أما المصري فيتصدر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

ويستضيف استاد برج العرب المباراة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل.

وتذاع مباراة المصري والأهلي عبر قنوات أون تايم سبورتس.