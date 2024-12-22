33 في 37.. وسام أبو علي يقلب الطاولة لـ الأهلي ضد بلوزداد

سجل وسام أبو علي لـ الأهلي هدفين في شباك شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في اللقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة من المسابقة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وسجل وسام التعادل في الشوط الأول بعدما مرر الشحات كرة صوب منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وسددها الدولي الفلسطيني من لمسة واحدة على الطائر في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 45+3.

فيما أضاف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52 بطريقة المعتادة.

ووصل وسام أبو علي للهدف رقم 26 له مع الأهلي في 37 مباراة بجميع المسابقات.

وساهم الدولي الفلسطيني في 33 هدفا مع الفريق منذ انضمامه، بصناعة 7 أهداف أيضا.

وجاءت 4 أهداف لوسام مع الأهلي من أصل الـ 26 من ركلات حرة مباشرة، إذ سجل من قبل ضد سيراميكا كليوباترا مرتين والبنك الأهلي وأخيرا شباب بلوزداد.

ورفع وسام رصيده التهديفي مع الأهلي في دوري الأبطال لـ 4 أهداف في 10 مباريات.

وتقدم بلوزداد بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق أيمن محيوص.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.