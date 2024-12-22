تأخر قاري يحدث لأول مرة منذ 14 شهرا.. بلوزداد يتقدم على الأهلي بهدف محيوص

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - محمد الشناوي

تأخر الأهلي بهدف أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة 3 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في اللقاء المؤجل لحساب الجولة الثالثة من المسابقة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وسجل أيمن محيوص هدفا في الدقيقة 20 بتسديدة غالطت محمد الشناوي وسكنت الشباك.

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ولأول مرة يسجل شباب بلوزداد هدفا في شباك الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن التقيا من قبل في 4 مناسبات، فاز الأهلي مرتين 1-0 وتعادلا سلبيا في مباراتين.

ولأول مرة يتأخر الأهلي في النتيجة قاريا على ملعبه منذ التأخر أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الإفريقي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1 في شهر أكتوبر 2023.

واستقبل الأهلي 3 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بعدما استقبل هدفا واحدا في الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي
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