مدرب بورنموث: لم نلعب بأداء مذهل ضد مانشستر يونايتد.. والمباراة صعبة رغم النتيجة

يرى أندوني إيراولا المدير الفني لـ بورنموث أن فريقه لم يلعب بشكل مذهل ضد مانشستر يونايتد رغم الفوز.

وأسقط بورنموث مستضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 على ملعب أولد ترافورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "إنه فوز مهم بالنسبة لنا، انتصرنا 3-0 لكن الأمر كان أكثر صعوبة مما تبدو عليه عندما ترى النتيجة".

وأضاف "كيبا ساعدنا كثيرا في المباراة وكان جيدا جدا في مرحلة الاستحواذ وواثق في نفسه، ونحتاج للاعبين أصحاب الخبرة مثله".

وأكمل "الأداء كان قويا لكن لم نكن مذهلين ضد مانشستر يونايتد، لعبنا بنفس الطريقة وضغطنا على الخصم حتى نهاية المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "أقدر الـ28 نقطة التي لدينا حتى الآن، فهذا العدد جيد جدا قبل أعياد الميلاد".

وحقق بورنموث انتصارا جديدا على الكبار هذا الموسم في الدوري، بالفوز على مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنام وأخيرا يونايتد.

ويعد ذلك ثالث فوز على التوالي لبورنموث خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، فيما تكبد مانشستر يونايتد الخسارة الرابعة على ملعبه أولد ترافورد محليا هذا الموسم.

ولأول مرة يدخل مانشستر يونايتد مرحلة الأعياد في النصف الثاني من جدول الترتيب للدوري الإنجليزي.

وارتقى بورنموث للمركز الخامس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 22 نقطة في المركز الـ 13.