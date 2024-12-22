توقف سلسلة الانتصارات.. تشيلسي يسقط في فخ التعادل ضد إيفرتون

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

جادون سانشو - تشيلسي

سقط تشيلسي في فخ التعادل ضد منافسه إيفرتون بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وظل تشيلسي في سلسلة انتصارات وصلت لـ8 مباريات متتالية في جميع البطولات.

وأهدر نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي فرصتين محققتين لفريقه.

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وأهدر تشيلسي فرصة مواصلة مطاردة ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وللمرة الثانية في بطولة الدوري لم يسجل تشيلسي في مباراة تحت قيادة إنزو ماريسكا خلال الموسم الجاري.

وتعود المرة الأخيرة التي لم يتمكن فيها الفريق اللندني من التسجيل ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأضاع جاكسون فرصة الهدف لفريقه أمام المرمى بسهولة في الدقيقة 25.

وعاد المهاجم السنغالي مرة أخرى ليضرب كرة رأسية ترتطم في القائم في الدقيقة 30.

وتألق روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي في الدقيقة 50 في تصديه لتسديدة خطيرة من جاك هاريسون من داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ توسين أدارابيويو مدافع تشيلسي كرة خطيرة ببراعة في الدقيقة 76 من داخل الـ6 ياردات بعد تسديدة من مهاجم إيفرتون.

ومنح تشيلسي الفرصة لليفربول للابتعاد أكثر بالصدارة حال فوزه ضد توتنام الليلة بالإضافة إلى أن له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

وبهذا التعادل وصل إيفرتون للنقطة 35 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 16 في المركز 15.

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي نيكولاس جاكسون
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