خبر في الجول - بيراميدز يفعل بند تجديد عقد الشيبي لموسم إضافي

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:06

كتب : عمرو نبيل

محمد الشيبي - بيراميدز

قرر بيراميدز تمديد عقد محمد الشيبي لاعب الفريق لموسم إضافي.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد فعل بند تمديد عقد الشيبي لموسم إضافي.

وينتهي تعاقد الشيبي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي مع وجود بند يتيح للنادي تمديده لموسم إضافي.

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صاحب الـ 31 عاما يلعب بصفوف بيراميدز منذ عام 2022 بعد انضمامه من الفتح الرباطي.

ولعب الشيبي مع بيرامديز منذ الانضمام للفريق قي 90 مباراة وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 17 آخرين وأسهم في تتويجه بكأس مصر بالموسم الماضي.

وتعادل بيراميدز في مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المصري صاحب الصدارة.

كما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن الترجي صاحب الصدارة.

الدوري المصري بيراميدز محمد الشيبي
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