انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(2) إشبيلية
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الجولة 18 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------
انتهت
ق 86: جوووووول دودي لوكيباكيو بعد تسديدة قوية في زاوية كورتوا.
ق 53: جووووووول براهيم دياز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: جوووووووول إيزاك روميرو من رأسية.
ق 34: جووووووول رودريجو بعد تسديدة من عرضية أرضية.
ق 20: جووووووول فيديريكو فالفيردي من تسديدة صاروخية أخرى
ق 10: جوووووووول كيليان مبابي بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة
نرشح لكم
صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام ماريسكا: سعيد بالتعادل ضد إيفرتون أكثر من الفوز على برينتفورد بعد تدمير توتنام.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 83 مساهمة تهديفية صلاح يبهر بـ 4.. ليفربول يلتهم توتنام بسداسية قبل الاحتفال بأعياد الميلاد الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد المنافسة أصبحت في العاصمة.. ريال مدريد ينتصر على إشبيلية ويطارد أتليتكو مدرب بورنموث: لم نلعب بأداء مذهل ضد مانشستر يونايتد.. والمباراة صعبة رغم النتيجة أموريم: عانينا مجددا في الكرات الثابتة وكنا أكثر توترا.. وسنعاني مجددا وسنحاول الفوز