انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(2) إشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 86: جوووووول دودي لوكيباكيو بعد تسديدة قوية في زاوية كورتوا.

ق 53: جووووووول براهيم دياز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: جوووووووول إيزاك روميرو من رأسية.

ق 34: جووووووول رودريجو بعد تسديدة من عرضية أرضية.

ق 20: جووووووول فيديريكو فالفيردي من تسديدة صاروخية أخرى

ق 10: جوووووووول كيليان مبابي بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة