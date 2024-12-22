مدافع برشلونة لجماهير فريقه: عليكم الوقوف بجانبنا في الأوقات الصعبة.. وسنقاتل حتى النهاية

طالب باو كوبارسي مدافع برشلونة جماهير فريقه بالصبر على الفريق بعد تفريط البلوجرانا في صدارة الدوري الإسباني، عقب الخسارة أمام أتليتكو مدريد بشكل درامي.

وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب مونتجويك بالجولة 18 من الدوري الإسباني

وقال كوبارسي في تصريحات للصحفيين: "ربما تكون هذه الهزيمة الأصعب هذا الموسم، لقد لعبنا مباراة رائعة ولكن بسبب بعض التفاصيل فقط خسرنا".

وأضاف في رسالة لجماهير فريقه "أطلب من جماهير برشلونة أن تكون معنا في هذه الأوقات الصعبة".

وتابع الشاب الإسباني "الدوري طويل للغاية وسنقاتل حتى النهاية".

وأتم رسالته "أعدكم أنكم سترون العديد من اللحظات السعيدة القادمة هذا الموسم".

وخسر الفريق الكتالوني للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بعدما سقط أمام ليجانيس في الجولة الماضية بهدف دون مقابل.

ولم يحقق برشلونة سوى فوز وحيد في مبارياته الـ7 الأخيرة بالدوري الإسباني.

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة.

وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي سيلعب ضد إشبيلية مساء الأحد.

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