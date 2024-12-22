مدافع برشلونة لجماهير فريقه: عليكم الوقوف بجانبنا في الأوقات الصعبة.. وسنقاتل حتى النهاية

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

باو كوبارسي - خوليان ألفاريز

طالب باو كوبارسي مدافع برشلونة جماهير فريقه بالصبر على الفريق بعد تفريط البلوجرانا في صدارة الدوري الإسباني، عقب الخسارة أمام أتليتكو مدريد بشكل درامي.

وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب مونتجويك بالجولة 18 من الدوري الإسباني

وقال كوبارسي في تصريحات للصحفيين: "ربما تكون هذه الهزيمة الأصعب هذا الموسم، لقد لعبنا مباراة رائعة ولكن بسبب بعض التفاصيل فقط خسرنا".

أخبار متعلقة:
بيدري: أهدرنا الكثير من الفرص أمام أتليتكو مدريد.. وهذا سبب الخسارة أموريم يتحدث عن استبعاد راشفورد للمباراة الثالثة على التوالي سيميوني: برشلونة خسر مباريات لم يستحقها.. وتحلينا بالصبر حتى التسجيل ليفاندوفسكي: افتقدت الثقة داخل منطقة الجزاء خلال المباريات الأخيرة

وأضاف في رسالة لجماهير فريقه "أطلب من جماهير برشلونة أن تكون معنا في هذه الأوقات الصعبة".

وتابع الشاب الإسباني "الدوري طويل للغاية وسنقاتل حتى النهاية".

وأتم رسالته "أعدكم أنكم سترون العديد من اللحظات السعيدة القادمة هذا الموسم".

Image

وخسر الفريق الكتالوني للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بعدما سقط أمام ليجانيس في الجولة الماضية بهدف دون مقابل.

ولم يحقق برشلونة سوى فوز وحيد في مبارياته الـ7 الأخيرة بالدوري الإسباني.

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة.

وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي سيلعب ضد إشبيلية مساء الأحد.

أتليتكو مدريد برشلونة باو كوبارسي
نرشح لكم
المنافسة أصبحت في العاصمة.. ريال مدريد ينتصر على إشبيلية ويطارد أتليتكو انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(2) إشبيلية بيدري: أهدرنا الكثير من الفرص أمام أتليتكو مدريد.. وهذا سبب الخسارة تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير أيسر.. وبراهيم دياز أساسي ضد إشبيلية سيميوني: برشلونة خسر مباريات لم يستحقها.. وتحلينا بالصبر حتى التسجيل ليفاندوفسكي: افتقدت الثقة داخل منطقة الجزاء خلال المباريات الأخيرة فليك: فخور بالأداء ضد أتليتكو مدريد.. وسنقاتل للفوز في كل مباراة الصدارة لـ أتليتكو والمأساة مستمرة.. سورلوث يزيد أوجاع برشلونة بفوز تاريخي
أخر الأخبار
يقترب من متعب.. الشحات يرفع عدد أهدافه الإفريقية مع الأهلي بالتسجيل في بلوزداد 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المنافسة أصبحت في العاصمة.. ريال مدريد ينتصر على إشبيلية ويطارد أتليتكو 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
33 في 37.. وسام أبو علي يقلب الطاولة لـ الأهلي ضد بلوزداد 37 دقيقة | الدوري المصري
قبل مباراة شباب بلوزداد.. رسائل شديدة اللهجة من جمهور الأهلي لـ الشناوي وكهربا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تأخر قاري يحدث لأول مرة منذ 14 شهرا.. بلوزداد يتقدم على الأهلي بهدف محيوص 54 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بورنموث: لم نلعب بأداء مذهل ضد مانشستر يونايتد.. والمباراة صعبة رغم النتيجة ساعة | الكرة الأوروبية
أموريم: عانينا مجددا في الكرات الثابتة وكنا أكثر توترا.. وسنعاني مجددا وسنحاول الفوز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام 4 الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية