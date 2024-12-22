بيدري: أهدرنا الكثير من الفرص أمام أتليتكو مدريد.. وهذا سبب الخسارة
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 16:46
كتب : FilGoal
يرى بيدري لاعب برشلونة أن افتقاد فريقه للمسة الأخيرة تسبب في خسارة البلوجرانا أمام أتليتكو مدريد بشكل درامي.
وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب مونتجويك بالجولة 18 من الدوري الإسباني
وقال بيدري في تصريحات للصحفيين: "لقد افتقرنا إلى الحسم. أعتقد أننا حاولنا، وبذلنا الكثير من الجهود".
وأضاف "أعتقد أن رافينيا أهدر فرصتين، وروبرت ليفاندوفسكي أهدر فرصة أخرى، وأنا أهدرت فرصة كانت بحاجة إلى الهدوء والحسم".
وأتم الدولي الإسباني "في كرة القدم، إذا لم تستغل فرصك، تخسر".
وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة.
وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي سيلعب ضد إشبيلية مساء الأحد.
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