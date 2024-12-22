دوري المحترفين - بظهور محمد عادل.. وادي دجلة يفوز على منتخب السويس بهاتريك علي حسين

حقق وادي دجلة الفوز على منتخب السويس بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السلام بالجولة 14 من دوري المحترفين المصري.

علي حسين النادي : وادي دجلة

سجل ثلاثية وادي دجلة في المباراة علي حسين ليسجل الهاتريك الأول بدوري المحترفين في الموسم الحالي.

المباراة قادها الحكم محمد عادل في ظهوره الأول منذ مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

احتسب عادل ركلة جزاء لمنتخب السويس بعد دقيقة واحدة من عمر المباراة ولكن خالد عبد الرازق أهدرها.

وفي الدقيقة السابعة سجل وادي دجلة الهدف الأول من ركلة جزاء جديدة احتسبها عادل.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين احتسب محمد عادل ركلة جزاء جديدة لوادي دجلة سجل منها حسين الهدف الثاني.

وأكمل حسين الهاتريك في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس مرمى منتخب السويس.

وارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 26 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد منتخب السويس عند النقطة 15 في المركز 14.

وحقق كهرباء الإسماعيلية فوزا كبيرا على سبورتنج بخمسة أهداف مقابل هدف.

سجل محمود دعبة هدفين لكهرباء الإسماعيلية في المباراة، كما سجل محمد شيكا ومصطفى كشري ومؤمن إبراهيم، بينما أحرز مروان السيد هدف سبورتنج الوحيد في المباراة.

وفاز لافيينا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

تقدم محمد الصباحي لبلدية المحلة في الدقيقة 57.

وتعادل عمرو بركات للافيينا في الدقيقة 58 قبل أن يسجل علي خليل الهدف الثاني.

وتعادل بروكسي مع القناة بهدف لكل فريق.

تقدم عبد الرحمن الدسوقي بالهدف الأول لبروكسي في الدقيقة 66.

وتعادل القناة عن طريق حسام بركات في الدقيقة 88.

وفاز الداخلية على الترسانة بهدف دون مقابل سجله محمد سامي كالوشا.