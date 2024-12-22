الفوز الأكبر في موسم الذئاب.. روما يكتسح بارما بخماسية

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

واصل روما سلسلة نتائجه الإيجابية الأخيرة بالفوز بنتيجة 5-0 على بارما في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وحقق الذئاب الفوز الأكبر في الموسم الجاري محققا الانتصار بفارق 5 أهداف.

الفوز رفع رصيد روما لـ 19 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 11 بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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فيما توقف رصيد بارما عند 15 نقطة متكبدا الخسارة الثالثة على التوالي في المركز السادس عشر.

ولم يُجر كلاوديو رانييري أي تغيير على تشكيل فريقه طوال 90 دقيقة وبذلك جلس سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

تقدم روما مبكرا بهدف أول في الدقيقة 8 عن طريق باولو ديبالا من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 13 عزز أليكسيس ساليميكريس التقدم بهدف ثاني.

في الشوط الثاني أضاف ديبالا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 51.

وبات ديبالا ثالث أفضل هداف أرجنتيني في الدوري الإيطالي برصيد 127 هدفا ويتفوق عليه فقط هيرنان كريسبو (153 هدفا) وجابرييل باتيستوتا (184 هدفا).

وأكمل لياندرو باريديس الرباعية في الدقيقة 74 من علامة الجزاء.

واختتم أرتيم دوفبيك اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 83.

الأوكراني سجل ضد 20 فريقا مختلفا منذ بداية الموسم الماضي ويتفوق عليه فقط كيليان مبابي برصيد 22 فريقا.

باولو ديبالا روما الدوري الإيطالي
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