كأس الخليج - رينار يستدعي الصحفي بدلا من البريكان

قرر هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي استبعاد فراس البريكان من قائمة الفريق في كأس الخليج بسبب الإصابة واستدعاء مروان الصحفي بدلا منه.

ويبدأ الأخضر السعودي مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم الأحد.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان: "استبعد هيرفي رينار فراس البريكان من القائمة النهائية لكأس الخليج 26 بسبب حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في البطولة".

وأضاف البيان "بينما سينضم مروان الصحفي للمعسكر في 28 ديسمبر خلال فترة التوقف الشتوي لناديه".

سينضم الصحفي لاعب بيرشوت البلجيكي للقائمة بعدما يدخل فريقه فترة الراحة الشتوية يوم 28 ديسمبر الجاري

إذ يلعب فريق بيرشوت سيلعب ضد أود لوفين في الجولة 20 من الدوري البلجيكي يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن رينار لم يضم الثلاثي المحترف، سعود عبد الحميد مدافع روما ومروان الصحفي وفيصل الغامدي لاعبا بيرشوت، لقائمة الفريق في كأس الخليج، لعدم لعب البطولة أثناء فترات التوقف الدولية المعتمدة.

قبل أن يعود ويضم الصحفي بعد الاتفاق مع ناديه الذي يملكه الأمير السعودي عبد الله بن مساعد.