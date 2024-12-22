تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير أيسر.. وبراهيم دياز أساسي ضد إشبيلية

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 15:36

كتب : FilGoal

مبابي - فينيسيوس - بيلينجهام - رودريجو - ريال مدريد - نهائي إنتركونتيننتال

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.

ويلعب ريال مدريد ضد إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد إدواردو كامافينجا كظهير أيسر، كما يلعب براهيم دياز بشكل أساسي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – إدواردو كامافينجا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – جود بيلينجهام.

الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر مع خوض ريال مدريد لمباراة أقل.

بينما يحتل إشبيلية المركز 12 برصيد 22 نقطة.

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