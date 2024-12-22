مصدر لـ في الجول: كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 15:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - استاد أبيدجان - كهربا

يفضّل محمود عبد المنعم "كهربا" الخروج من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير المقبل".

وأضاف "ويأتي ذلك نظرا للضغوط التي يمر بها اللاعب وتجعله يفضل الرحيل معارا على أن يعود لاحقا".

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ويستعد كهربا للتواجد في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأحد.

وسبق أن خرج كهربا معارا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر.

صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأهلي.

وإجمالا خاض كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات.

وتوج بـ 14 لقبا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-23، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.

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