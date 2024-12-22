مران الزمالك - جلسة بين جروس وعواد.. وحمدي يواصل التأهيل

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وشدد جروس على ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وأضاف المدير الفني أنه يثق في قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط في لقاء طلائع الجيش، بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وحرص جروس على منح العديد من التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

كما اجتمع جروس مع محمد عواد ومنحه بعض التعليمات الفنية في حضور عبد الله طارق مترجم الزمالك، وشدد على ثقته في قدراته الفنية.

وتحدث جروس مع محمد عواد بشأن دوره في توجيه زملائه داخل الملعب بجانب بعض المهام الفنية المطلوبة منه.

وخاض لاعبو الأبيض فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية بالكرة خلال مران اليوم تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات بدنية بالكرة

وواصل أحمد حمدي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليوم، ويواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.