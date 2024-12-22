خبر في الجول - العشري يقترب من التجربة الرابعة له في ليبيا

توصل نادي المدينة الليبي لاتفاق مع طارق العشري لتولي تدريب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن العشري توصل لاتفاق لتدريب الفريق خلفا للتونسي سعيد السايبي.

ووفقا للتقارير فإن المدرب رحل عن منصبه بسبب خلافات إدارية.

ويحتل المدينة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة من الدوري الليبي برصيد 4 نقاط بعد مرور جولتين.

وكان طارق العشري قد تولي تدريب النصر الليبي في بداية الموسم وودع منافسات دوري أبطال إفريقيا مبكرا من الأدوار التمهيدية أمام المريخ السوداني.

ورحل العشري عن تدريب النصر في أكتوبر الماضي لأسباب عائلية.

وستكون تلك التجربة الرابعة للعشري في ليبيا بعد قيادة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي في وقت سابق.

التجربة الأخيرة لصاحب الـ 59 عاما في مصر كانت مع الاتحاد السكندري في الموسم الحالي من الدوري المصري.

وقاد العشري، الاتحاد السكندري في 31 مباراة خلالها فاز الفريق في 12 مباراة وخسر 10 وتعادل في 9.

وسبق للعشري خلال مسيرته التتويج بكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرة واحدة مع حرس الحدود.

ويتواجد 3 مدربين مصريين هذا الموسم في الدوري الليبي هم: خالد جلال مع التحدي الليبي ومؤمن سليمان مع أهلي بنغازي وأخيرا طارق العشري.