انتهت دوري المحترفين - وادي دجلة (3)-(0) منتخب السويس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وادي دجلة ضد منتخب السويس في الجولة 14 من دوري المحترفين المصري.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق64. جووووول ثالث لوادي دجلة عن طريق علي حسين بعد خطأ فادح من الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جوووول ثاني لوادي دجلة عن طريق علي حسين.

ق42. ركلة جزاء جديدة لوادي دجلة.

ق6. جوووول أول لوادي دجلة عن طريق علي حسين من ركلة جزاء.

ق5. ركلة جزااء جديدة في المباراة ولكن لمصلحة وادي دجلة.

ق2. محمود كوكو حارس وادي دجلة يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها خالد عبد الرازق.

ق1. ركلة جزاااء لمنتخب السويس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل