سيميوني: برشلونة خسر مباريات لم يستحقها.. وتحلينا بالصبر حتى التسجيل

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 13:53

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن برشلونة قد خسرت بعض المباريات التي لم تستحق خسارتها.

وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة أٌقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الشوط الثاني كان أكثر تنافسية وسنحت لهم العديد من الفرص لكننا كنا محظوظين كفاية لنكون حاسمين وتحلى الفريق بالصبر للاستفادة من الهجمة المرتدة وتسجيل هدف رائع".

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وواصل "اللاعبون مستعدون للمنافسة وأقوى شيء لدينا هو المجموعة وأكبر دليل هو أننا ننافس وحشين مثل برشلونة وريال مدريد".

وتابع "برشلونة خسر مباريات لم يستحق خسارتها، لقد صنعوا الكثير من الفرص ضد ليجانيس ولاس بالماس ولكن كرة القدم تحتوي على مواقف مثل تلك، حينما لا تسجل يبدأ الأمر في أن يتحول إلى مشكلة".

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة ونقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي سيلعب ضد إشبيلية مساء اليوم.

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