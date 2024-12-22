يد - سيف الدرع يتفوق على يحيى خالد وسند ودودو وسط قائمة هدافي الدوري الفرنسي

تفوق سيف الدرع لاعب ليموج الفرنسي على زملائه في منتخب مصر لكرة اليد وسط قائمة هدافي الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول من المسابقة.

فقد تفوق الشقيق الأصغر ليحيى الدرع على يحيى خالد نجم باريس سان جيرمان ومحمد سند ومهاب سعيد ثنائي نيم وأحمد هشام "دودو" نجم مونبيلييه وسط قائمة الهدافين.

وجاء ترتيب اللاعبين المصريين في قائمة الهدافين على النحو التالي:

9- سيف الدرع (ليموج).. 78 هدفا

16- يحيى خالد (باريس سان جيرمان).. 68 هدفا

22- محمد سند (نيم).. 61 هدفا

31- أحمد هشام "دودو" (مونبيلييه).. 55 هدفا

85- مهاب سعيد (نيم).. 35 هدفا

ويتصدر توم بيلايو لاعب دونكيرك القائمة برصيد 120 هدفا.

يذكر أن محمد سند أنهي موسمي 2021-2022 و2022-2023 في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الفرنسي لكرة اليد.